Глава «Россети Центр» обсудил развитие электросетевого комплекса Ярославской области с губернатором

Врио губернатора Михаил Евраев встретился с генеральным директором компании «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским. Они обсудили итоги работы ярославского филиала в 2021 году и перспективы развития энергетической инфраструктуры региона в 2022-м.

— «Россети» — серьезный, надежный партнер, у нас много совместных проектов, — сказал Михаил Евраев. — Несмотря на сложное время, мы уверенно смотрим в будущее и хотим развиваться, в том числе в сфере электроэнергетики. От этого зависят комфорт более чем миллиона жителей области, стабильная работа предприятий и социально значимых объектов. Надеемся на продолжение работы и по цифровизации отрасли.

В феврале на территории Ярославской области был реализован пилотный проект компании — сервис «Подписка на уведомление об отключении электроэнергии», позволяющий оперативно получать такую информацию.

Отдельной темой встречи стала работа «Ярэнерго» по модернизации системы уличного освещения в Ярославле. В 2021 году филиал за четыре месяца реализовал в городе самый крупный энергосервисный контракт в Центральном федеральном округе, который охватил 709 улиц, 40 парков и скверов, 12 площадей и 568 переходов. Благодаря этому экономия бюджета на оплату электроэнергии уже по итогам I квартала 2022 года превысила 64%.

— Нашей главной задачей было и остается повышение надежности электросетевого комплекса. При этом мы активно развиваем в Ярославской области программу модернизации, ремонта и технического обслуживания сетей уличного освещения, — заявил Игорь Маковский. — Применяя современные энергоэффективные технологии и решения, мы не только улучшаем освещенность улиц, что, безусловно, видят и ценят жители региона, но и помогаем снизить затраты муниципальных органов власти на оплату электроэнергии.