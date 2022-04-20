Филиппов: строительство карьера около Заокского не несет экологической угрозы

По словам зампреда, изыскание на добычу недр началось еще в 2014 году. В 2021 году заявитель получил лицензию.

Строительство песчаного карьера около Заокского не несет экологической угрозы. Об этом в среду, 20 апреля, заявил зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов во время публичного отчета.

По его словам, изыскание на добычу недр началось еще в 2014 году. В 2021 году заявитель получил лицензию.

«Лицензия является частью экономического соглашения с Рязанской областью в том, что он делает в Борках причальную стенку, все сопутствующие элементы… технология. Только после этого он приступает к добычи нерудных полезных ископаемых», — отметил Филиппов.

По его словам, в регионе ведется «много строительства» и карьерного песка «физически не хватает».

«За соблюдением законодательства минприроды будет следить как и все другие органы, которые за этим обязаны надзирать… Никакой угрозы экологической не существует», — заявил зампред.

Министр природопользования Александр Новиков добавил, что карьер будет находиться не в водоохранной зоне, а на удалении более 200 метров.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что компания «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную.