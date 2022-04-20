Danone прекратит поставки в Россию продукцию под брендами Evian и Alpro

Уточняется, что компания также прекратит новые инвестиции в Россию.

Danone прекратит поставки в Россию продукцию под брендами Evian и Alpro. Об этом в среду, 20 апреля, говорится в финансовой отчетности компании.

Уточняется, что компания также прекратит новые инвестиции в Россию.

«Компания Danone приняла решение переориентировать свою деятельность в РФ на основные молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратить импорт всех продуктов брендов Evian и Alpro», — говорится в сообщении.