Зеленский отказался комментировать удар по нефтебазе в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News отказался комментировать детали вертолетного удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News отказался комментировать детали вертолетного удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде, сообщает РИА Новости .

Журналист спросил у Зеленского, атаковали ли военные силы Украины объект на территории России .

«Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — заявил глава Украины.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России и нанесли ракетный удар по расположенной на окраине Белгорода нефтебазе, которая служит для снабжения топливом только гражданского транспорта.

Пожар на нефтебазе начался утром в пятницу, 1 апреля, на нефтебазе в Белгороде. Глава региона заявил, что возгорание началось из-за удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

Загорелись восемь резервуаров с топливом.

Напомним, момент обстрела попал на видео. Помимо этого, в Белгородской области также взорвалась ракета.