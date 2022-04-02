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В Старожилове водитель «семерки» врезался в столб и скрылся с места аварии
Утром в субботу, 2 апреля, в Старожилове на автодороге Акулово — Старожилово — Пронск произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ въехал в опору линии электропередачи и повредил бетонный столб, сообщается на сайте «Пресса».

Утром в субботу, 2 апреля, в Старожилове на автодороге Акулово — Старожилово — Пронск произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ въехал в опору линии электропередачи и повредил бетонный столб, сообщается на сайте «Пресса».

От удара из легковушки вылетели переднее лобовое стекло и фара. Водитель скрылся.

«В связи с обледенением дороги и обочины водитель не учел погодные условия и на скорости въехал в опору линии электропередачи. В районную больницу за медицинской помощью никто не обращался. Машину поместим на стоянку. Вынесем определение по возбуждению административного правонарушения — за оставление места ДТП. Причины происшествия устанавливаются», — прокомментировал инспектор ДПС Виктор Новиков.