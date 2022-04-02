В Рязанской области ожидаются грозы

В Рязанской области в ближайшие 1-2 часа, с сохранением ночью со 2 на 3 апреля, местами ожидаются грозы. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в ближайшие 1-2 часа, с сохранением ночью со 2 на 3 апреля, местами ожидаются грозы. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями, по возможности ограничить время нахождения на улице.