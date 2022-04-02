В Рязанской области 3 апреля похолодает до -3 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 3 апреля, температура воздуха ночью будет −1…+4 градуса, днем −1…+4, к вечеру похолодает до -3 градусов.
В Рязанской области в воскресенье, 3 апреля, температура воздуха ночью будет −1…+4 градуса, днем −1…+4, к вечеру похолодает до -3 градусов.
Будет облачно. Ожидается снег, мокрый снег, дождь, ночью местами пройдут сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, гололед. Местами гололедица.
Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.