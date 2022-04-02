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В Москве дерево упало на 11-летнюю школьницу
На юго-востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на ребенка. Несчастный случай произошел на Сторожевой улице в субботу, 2 апреля. Видео опубликовали в соцсетях.

На юго-востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на ребенка. Несчастный случай произошел на Сторожевой улице в субботу, 2 апреля. Видео опубликовали в соцсетях.

В результате снегопада и сильного ветра дерево рухнуло и задело 11-летнюю девочку. Ее госпитализировали с травмами.

Также дерево повредило автомобиль.

После происшествия прокуратура организовала проверку.