В Москве дерево упало на 11-летнюю школьницу
На юго-востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на ребенка. Несчастный случай произошел на Сторожевой улице в субботу, 2 апреля. Видео опубликовали в соцсетях.
На юго-востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на ребенка. Несчастный случай произошел на Сторожевой улице в субботу, 2 апреля. Видео опубликовали в соцсетях.
В результате снегопада и сильного ветра дерево рухнуло и задело 11-летнюю девочку. Ее госпитализировали с травмами.
Также дерево повредило автомобиль.
После происшествия прокуратура организовала проверку.