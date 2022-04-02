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В МИД Китая высказались о своем отношении к спецоперации на Украине
Представитель МИД Китая Ван Лутун заявил, что КНР не может требовать от России завершения спецоперации на Украине, но выступает в поддержку прекращения огня. Об этом Лутун сказал на брифинге, сообщает РИА Новости.

Представитель МИД Китая Ван Лутун заявил, что КНР не может требовать от России завершения спецоперации на Украине, но выступает в поддержку прекращения огня. Об этом Лутун сказал на брифинге, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это. На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс», — сказал Лутун.

При этом, по его словам, роль Китая в этом процессе переоценивать не стоит, так как военные действия — это независимое решение России.

«И это просто не работает так, что мы обратимся к России и скажем: „Вы должны прекратить эту войну“ — и они ее прекратят», — добавил он.

Он подчеркнул, что ключ к решению вопроса находится не в руках Китая, а в руках Вашингтона, Брюсселя и Москвы.