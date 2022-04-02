В МИД Китая высказались о своем отношении к спецоперации на Украине

Представитель МИД Китая Ван Лутун заявил, что КНР не может требовать от России завершения спецоперации на Украине, но выступает в поддержку прекращения огня. Об этом Лутун сказал на брифинге, сообщает
«Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это. На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс», — сказал Лутун.
При этом, по его словам, роль Китая в этом процессе переоценивать не стоит, так как военные действия — это независимое решение России.
«И это просто не работает так, что мы обратимся к России и скажем: „Вы должны прекратить эту войну“ — и они ее прекратят», — добавил он.
Он подчеркнул, что ключ к решению вопроса находится не в руках Китая, а в руках Вашингтона, Брюсселя и Москвы.