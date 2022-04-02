В Литве полностью отказались от поставок российского газа

По ситуации на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю.

В Литве заявили о полном отказе от импорта природного газа из России. Об этом рассказали в Министерстве энергетики балтийской республики, сообщает ТАСС.

По ситуации на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю.

«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», — говорится в сообщении.

Как пояснило Минэнерго, таким образом требование России расчета за поставки газа в рублях больше не актуально.

Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Объект ввели в эксплуатацию в декабре 2014 года. Терминал обошелся Литве в 101 млн евро, еще по 56 млн Вильнюс обязался платить ежегодно в течение десяти лет норвежской Hoeg LNG за аренду построенного в Южной Корее базового судна.