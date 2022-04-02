Стали известны подробности задержания женщины на внедорожнике в центре Рязани

В полиции рассказали подробности задержания нетрезвой женщины на внедорожнике в центре Рязани. Это произошло в ночь на 2 апреля на улице Соборной, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали подробности задержания нетрезвой женщины на внедорожнике в центре Рязани. Это произошло в ночь на 2 апреля на улице Соборной, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники ДПС остановили 33-летнюю женщину, управлявшую Chery. После проведения медосвидетельствования у нее установили состояние опьянения. Проводится проверка.

Напомним, ранее было опубликовано видео инцидента.