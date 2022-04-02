Рязанцев предупредили о тумане
В Рязанской области в ближайший час с сохранением до конца суток 2 апреля местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в ближайший час с сохранением до конца суток 2 апреля местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Об этом сообщается на
При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.
Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.