Рязанцев предупредили о тумане

В Рязанской области в ближайший час с сохранением до конца суток 2 апреля местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в ближайший час с сохранением до конца суток 2 апреля местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.