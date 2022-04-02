Полиция продолжает искать очевидцев смертельного ДТП с грузовиком в Рязани

Следственное управление УМВД ищет очевидцев смертельного ДТП на Солотчинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следственное управление УМВД ищет очевидцев смертельного ДТП на Солотчинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 28 марта, примерно в 10:20, на третьем километре трассы «Спас-Клепики — Рязань».По предварительным данным, 37-летний мужчина на седельном тягаче Volvo с полуприцепом Schmitz врезался в стоявший впереди в попутном направлении Toyota Avensis. В результате аварии погиб 40-летний водитель легковушки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, д. 12 корпус 1.