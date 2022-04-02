Минобороны: российская авиация уничтожила военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

ВКС России вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС России вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск выведены из строя высокоточными ракетами воздушного базирования.

Также ракеты воздушного и морского базирования большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. С крупнейшего предприятия по производству нефтепродуктов на Украине велось снабжение группировки ВСУ.