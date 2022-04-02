МЧС объявило метеопредупреждение в Рязанской области
До конца суток 2 апреля, ночью и в первой половине дня 3 апреля на территории региона сохранятся осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами сильные, ухудшение видимости в осадках.
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. До конца суток 2 апреля, ночью и в первой половине дня 3 апреля на территории региона сохранятся осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами сильные, ухудшение видимости в осадках.
Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, гололедица, усиление северного ветра порывами 12-17 м/с.
Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.