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МЧС объявило метеопредупреждение в Рязанской области
До конца суток 2 апреля, ночью и в первой половине дня 3 апреля на территории региона сохранятся осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами сильные, ухудшение видимости в осадках.

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. До конца суток 2 апреля, ночью и в первой половине дня 3 апреля на территории региона сохранятся осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами сильные, ухудшение видимости в осадках.

Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, гололедица, усиление северного ветра порывами 12-17 м/с.

Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.