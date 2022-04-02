Красноярский депутат забил жену кочергой и вывез тело на свалку

Депутат Тасеевского районного совета в Красноярском крае Александр Хаконов подозревается в убийстве своей супруги. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

Депутат Тасеевского районного совета в Красноярском крае Александр Хаконов подозревается в убийстве своей супруги. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

Об исчезновении 35-летней женщины стало известно 28 марта. По предварительным данным, Хаконов приехал домой в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с супругой. Мужчина взял кочергу и забил ею женщину до смерти. Кроме того, он несколько раз ударил жену ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина отвез тело на свалку. Вернувшись домой, депутат позвонил в полицию и сообщил об исчезновении жены.

Тело обнаружили 31 марта. На следующий день подозреваемого задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.