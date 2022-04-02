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Гинцбург рассказал о ревакцинации подростков от COVID-19
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от коронавируса. Подросткам следует прививаться от COVID-19 раз в полгода, заявил он РИА Новости.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от коронавируса. Подросткам следует прививаться от COVID-19 раз в полгода, заявил он РИА Новости.

«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм», — сказал Гинцбург.

В случае если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то срок между прививками увеличится.

Гинцург уточнил, что никто не знает, как часто будет меняться штамм.

Напомним, ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет «Спутник М» после необходимых исследований на эффективность и безопасность.