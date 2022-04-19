За сутки двое рязанских детей пострадали из-за несчастных случаев

Двух детей госпитализировали с различными травмами.

В Рязанской области двое маленьких детей пострадали из-за несчастных случаев. Об этом сообщила детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

Девочка, которой один год и четыре месяца, пострадала из-за химического ожога пищевода. Ребенок проглотил средство для чистки водопроводных труб. 11-месячная девочка поступила в больницу с инородным телом в гортани. Она проглотила булавку. Анжелика Евдокимова напомнила, что нужно держать опасные для детей вещества и предметы в недоступных местах, а также следить, чтобы у ребенка не было доступа к подоконникам.

«Открытые окна и москитные сетки привели к нескольким трагедиям в прошлом году», — говорится в сообщении.