Владимир Зеленский предложил продлить срок военного положения на Украине

Он внес законопроект в Верховную Раду.

Владимир Зеленский предложил продлить срок военного положения на Украине. Об этом сообщило РИА Новости .

Президент Украины внес законопроект в Верховную Раду во вторник, 19 апреля. «Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 25 апреля 2022 года сроком на 30 суток», — указано в тексте пояснительной записки.

Военное положение введено на Украине 24 февраля. Срок его действия заканчивался 25 апреля.