В Совфеде обсудят заявления Запада о нарушении территориальной целостности России

Речь идет о неоднократных заявлениях о принадлежности Крыма, Калининграда и Курил.

В Совфеде обсудят заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России. Об этом во вторник, 19 апреля, глава комиссии Андрей Климов, передали РИА Новости.

Речь идет о неоднократных заявлениях о принадлежности Крыма, Калининграда и Курил.

«Мы не можем пройти мимо публичных заявлений должностных лиц и общественно-политических деятелей иностранных государств, которые прямо декларируют претензии на часть суверенной территории Российской Федерации», — сказал политик.

Тему обсудят во втором квартале 2022 года.