В Совфеде обсудят заявления Запада о нарушении территориальной целостности России
Речь идет о неоднократных заявлениях о принадлежности Крыма, Калининграда и Курил.
В Совфеде обсудят заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России. Об этом во вторник, 19 апреля, глава комиссии Андрей Климов,
Речь идет о неоднократных заявлениях о принадлежности Крыма, Калининграда и Курил.
«Мы не можем пройти мимо публичных заявлений должностных лиц и общественно-политических деятелей иностранных государств, которые прямо декларируют претензии на часть суверенной территории Российской Федерации», — сказал политик.
Тему обсудят во втором квартале 2022 года.