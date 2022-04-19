В Сочи девушку унесло течением горной реки

Инцидент произошел утром в понедельник, 18 апреля.

В Сочи спасатели помогли девушке, которую унесло течение горной реки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Инцидент на реке Шахе случился утром в понедельник, 18 апреля.

О произошедшем спасательной службе рассказал друг девушки. Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели, что помощь требуется не только ей, но и мужчине, забуксовавшему на внедорожнике в речном песке. Пострадавший местный житель первым нашел девушку.

«В результате совместной работы спасатели эвакуировали 23-летнюю жительницу Кирова из русла реки Шахе в безопасное место и передали врачам скорой помощи», — сообщили в ведомстве. Также сотрудники МЧС вытащили автомобиль местного жителя из русла реки.