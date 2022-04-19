В Шацком районе столкнулись Toyota и грузовик

Пострадала водитель Toyota.

В субботу, 16 апреля, в Шацком районе на 364 километре трассы М-5 «Урал» у села Токарево столкнулись Toyota Corolla и грузовик «ГАЗ». Об этом сообщило издание « Рязанский защитник ».

Инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Шацкий» Алексей Ефремов заявил, что за рулем Toyota была 70-летняя женщина, жительница Ульяновска. Отмечается, что она превысила скорость, машину занесло и автомобиль выехал на «встречку». Там Toyota столкнулась со встречным грузовиком, ехавшим в сторону Москвы.

В полиции рассказали, что иномарка получила сильные повреждения. Водитель получила ушиб глаза.