В Сасове осудили женщину, нанесшую сожителю 33 удара ножом

Трагедия произошла 10 октября 2021 года.

В Сасове вынесли приговор 42-летней местной жительнице, которая убила сожителя. Подробности во вторник, 19 апреля, привела пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что трагедия произошла 10 октября 2021 года. Женщина и ее сожитель злоупотребляли спиртным. Между ними возник конфликт на бытовой почве. В состоянии алкогольного опьянения женщина 33 раза ударила мужчину ножом, в том числе и в сердце. Он умер на месте от полученных ран.

Женщине назначили 8 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с учетом всех смягчающих обстоятельств.

Приговор в законную силу не вступил.