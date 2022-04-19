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В Рязанской области анонсировали разработку стратегии развития промышленного туризма
Форум прошел 18 апреля в рамках «Дня промышленного туризма». Помимо Рязанской области, свой потенциал на аудиторию более 180 тысяч человек презентовали представители из Амурской и Свердловской области, Пермского края и Ростова-на-Дону.

В Рязанской области анонсировали разработку стратегии развития промышленного туризма. О проекте рассказал заместитель министра экономического туризма Никита Кузьмин на онлайн-форуме по внутреннему туризму «Знай наше», который прошел 18 апреля в рамках «Дня промышленного туризма».

Помимо Рязанской области, свой потенциал на аудиторию более 180 тысяч человек презентовали представители из Амурской и Свердловской области, Пермского края и Ростова-на-Дону.

От Рязанской области заявлены экскурсии на пасеку и в лабораторию исследований медоносных пчел, на фабрику чая и кофе и гончарное производство.

По словам Никиты Кузьмина, организация туров на промышленные предприятия и подготовка научно-популярных программ для туристов — актуальный и популярный сегодня инструмент развития и продвижения региональных брендов. Рязанская область обладает богатейшим потенциалом для развития промтуризма.

«Промышленный комплекс РО — это одна из основных составляющих экономического потенциала региона, и на его долю приходится почти треть валового регионального продукта», — заявил он.

Справка:

Онлайн-форум «Знай наше» проходит на платформе Profi. Travel с 2015 года. Проект — лауреат премии Правительства Р. Ф. в области туризма за 2021 год. Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму, Агентства стратегических инициатив и Российского союза туриндустрии. Через неделю, 25 апреля, в 10.00, о возможностях, созданных для самостоятельных путешественников, решивших побывать в Рязанской области, на площадке онлайн-форума расскажет исполнительный директор АНО «Центр развития туризма Рязанской области» Оксана Кутукова в рамках выступления «Летний уикенд в Рязани: что посмотреть за выходные? Готовые маршруты и лайфхаки для выгодного путешествия по региону».