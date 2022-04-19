В Рязанской области четырех участников войны и их вдов восстановили в правах на соцвыплаты

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Рязанской области четырех участников Великой Отечественной войны и их вдов восстановили в правах на соцвыплаты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор Сараевского района обратился в суд, чтобы признать незаконным отказ в выплате в честь 75-й годовщины Победы в войне средств для вдовы ветерана. Ранее районное управление пенсионного фонда связало это с тем, что покойный супруг женщины не относился к лицам, имевшим непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны.

Однако прокуратура установила, что мужчина участвовал в боевых действиях и относится к категории участников войны.

Суд удовлетворил требования органа. Ранее похожие меры реагирования принимала прокуратура области и Скопинская межрайонная прокуратура. Суд их также удовлетворил.

На данный момент граждане получили деньги.