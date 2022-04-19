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В Рязани задержали наркодилера-рецидивиста
По данным полицейских, мужчина распространял марихуану и псилоцин.

В Рязани полицейские задержали наркодилера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, мужчина работал на даркнет-магазин. Соблюдая сетевую анонимность и другие меры конспирации, он распространял в Рязани растительные наркотики. Его задержали. Им оказался 32-летний безработный рязанец. Ранее его судили за незаконное хранение наркотиков.

Полицейские обыскали квартиру на улице Ленина. Там они изъяли подготовленные к сбыту свертки с марихуаной весом 87 граммов и 57 граммов псилоцина. Это является особо крупным размером. По данным полиции, порошок псилоцина сделали из псилоциновых грибов. Помимо этого, правоохранители нашли и изъяли плитку шоколада, пропитанную веществом.

На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере). Проводится расследование.