В Рязани задержали наркодилера-рецидивиста

По данным полицейских, мужчина распространял марихуану и псилоцин.

В Рязани полицейские задержали наркодилера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

По информации ведомства, мужчина работал на даркнет-магазин. Соблюдая сетевую анонимность и другие меры конспирации, он распространял в Рязани растительные наркотики. Его задержали. Им оказался 32-летний безработный рязанец. Ранее его судили за незаконное хранение наркотиков.

Полицейские обыскали квартиру на улице Ленина. Там они изъяли подготовленные к сбыту свертки с марихуаной весом 87 граммов и 57 граммов псилоцина. Это является особо крупным размером. По данным полиции, порошок псилоцина сделали из псилоциновых грибов. Помимо этого, правоохранители нашли и изъяли плитку шоколада, пропитанную веществом.

На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере). Проводится расследование.