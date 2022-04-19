В Рязани двое мужчин украли аксессуары для смартфонов

Инцидент произошел в ТЦ «Круиз».

В Рязани двое мужчин украли аксессуары для смартфонов. Ролик опубликован в соцсетях.

Инцидент произошел в торговом центре «Круиз» во вторник, 19 апреля.

Неизвестные мужчины украли три чехла в двух точках. Момент кражи попал на видео. В ролике видно, как злоумышленник надевает аксессуар на свой телефон и прячет его в карман.

«Для полиции, к сожалению, размер кражи слишком мал, поэтому хотелось бы придать огласке эту ситуацию, чтобы город знал своих героев в лицо, а продавцы в торговых центрах были внимательнее», — отмечается в публикации.