В Рязани двое мужчин украли аксессуары для смартфонов
Инцидент произошел в ТЦ «Круиз».
В Рязани двое мужчин украли аксессуары для смартфонов. Ролик опубликован в соцсетях.
Инцидент произошел в торговом центре «Круиз» во вторник, 19 апреля.
Неизвестные мужчины украли три чехла в двух точках. Момент кражи попал на видео. В ролике видно, как злоумышленник надевает аксессуар на свой телефон и прячет его в карман.
«Для полиции, к сожалению, размер кражи слишком мал, поэтому хотелось бы придать огласке эту ситуацию, чтобы город знал своих героев в лицо, а продавцы в торговых центрах были внимательнее», — отмечается в публикации.