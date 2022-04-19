В России 6 июня предложили сделать выходным днем

Ввести праздничный выходной хотят 6 июня — в День русского языка. Соответствующий законопроект внесли на заключение правительства.

В России хотят ввести праздничный выходной в День русского языка. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава фракции СРЗП Сергей Миронов. Его цитирует «Дума ТВ».

Ввести праздничный выходной хотят 6 июня — в День русского языка. Соответствующий законопроект внесли на заключение правительства.

Миронов подчеркнул, что этот праздник на фоне запрета говорить на русском языке в разных странах очень важен.

По его словам, инициатива очень важна именно сегодня, когда в других странах людям запрещают говорить на русском языке.