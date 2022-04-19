В Финляндии усилили погранконтроль с Россией

Сообщается, что силы обороны Финляндии готовятся принимать «просителей убежища» с российской стороны из-за «потенциально серьезных инцидентов.

В Финляндии усилили погранконтроль с Россией. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава пограничной службы Паси Костамоваар, передали РИА Новости.

Сообщается, что силы обороны Финляндии готовятся принимать «просителей убежища» с российской стороны из-за «потенциально серьезных инцидентов.

«У нас очень высокая готовность к выполнению наших задач. Мы усилили пограничный контроль, управление и мониторинг ситуации и вообще возможности выполнения задач. Мы регулируем наши действия в соответствии с ситуацией», — сказал глава финской погранслужбы.

Вместе с тем финские военные заверили, что непосредственной военной угрозы их стране нет.