С первого сентября в российских школах будут исполнять гимн России
Также в учебных заведениях будут поднимать государственные флаги.
В России с 1 сентября нового учебного года по понедельникам будут исполнять гимн страны. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме «Сила — в правде!», передает
Кравцов заявил, что гимн будут исполнять в каждой школе в начале учебной недели. Также в учебных заведениях будут поднимать государственные флаги.
Отмечается, что ранее премьер-министр Михаил Мишустнн подписал постановление о внесении изменений в программу «Развитие образования». Они позволят обеспечить государственной символикой все школы страны.