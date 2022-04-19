С первого сентября в российских школах будут исполнять гимн России

Также в учебных заведениях будут поднимать государственные флаги.

В России с 1 сентября нового учебного года по понедельникам будут исполнять гимн страны. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме «Сила — в правде!», передает РИА Новости .

Кравцов заявил, что гимн будут исполнять в каждой школе в начале учебной недели. Также в учебных заведениях будут поднимать государственные флаги.

Отмечается, что ранее премьер-министр Михаил Мишустнн подписал постановление о внесении изменений в программу «Развитие образования». Они позволят обеспечить государственной символикой все школы страны.