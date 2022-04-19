Рязанский Лесопарк начнут благоустраивать после 10 мая

В 2022 году территория победила в рейтинговом голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За благоустройство Лесопарка проголосовали более семи тысяч человек.

Рязанский Лесопарк начнут благоустраивать после 10 мая. Об этом во вторник, 19 апреля, заявила мэр города Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте».

В 2022 году территория победила в рейтинговом голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За благоустройство Лесопарка проголосовали более семи тысяч человек.

По словам Елены Сорокиной, к работам приступят после 10 мая, когда полностью сойдет вода.

«Сегодня на встрече с подрядчиком, экологами и активными жителями обсудили планы работ, особенности проекта. В первую очередь нас интересовали базовые вопросы — например, качество укладки асфальта. Это очень важный момент — в период весеннего половодья территория периодически подтопляется. Так случилось и в этом году. Подрядчик заверил, что покрытие будет лежать на этом участке не хуже, чем на других. Работы начнутся, когда полностью сойдет вода — ориентировочно после 10 мая», — написала Елена Сорокина.

На территории полностью заменят освещения, установят 60 новых опор и проложат кабель под землей. Также в Лесопарке установят ксилофоны в качестве архитектурных форм.

«На территории парка запланирована санитарная прочистка и удаление аварийных деревьев. Перед этим проведем дополнительную встречу с экологами, экоактивистами и жителями. Контроль будет как с нашей стороны, так и стороны общественности. Это зеленая зона, такой она и должна остаться», — заключила мэр.