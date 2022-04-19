Рязанский Лесопарк начнут благоустраивать после 10 мая. Об этом во вторник, 19 апреля,
В 2022 году территория победила в рейтинговом голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За благоустройство Лесопарка проголосовали более семи тысяч человек.
По словам Елены Сорокиной, к работам приступят после 10 мая, когда полностью сойдет вода.
«Сегодня на встрече с подрядчиком, экологами и активными жителями обсудили планы работ, особенности проекта. В первую очередь нас интересовали базовые вопросы — например, качество укладки асфальта. Это очень важный момент — в период весеннего половодья территория периодически подтопляется. Так случилось и в этом году. Подрядчик заверил, что покрытие будет лежать на этом участке не хуже, чем на других. Работы начнутся, когда полностью сойдет вода — ориентировочно после 10 мая», — написала Елена Сорокина.
На территории полностью заменят освещения, установят 60 новых опор и проложат кабель под землей. Также в Лесопарке установят ксилофоны в качестве архитектурных форм.
«На территории парка запланирована санитарная прочистка и удаление аварийных деревьев. Перед этим проведем дополнительную встречу с экологами, экоактивистами и жителями. Контроль будет как с нашей стороны, так и стороны общественности. Это зеленая зона, такой она и должна остаться», — заключила мэр.