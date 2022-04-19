Рязанские полицейские предупредили об активности велосипедных воров

Полицейские предупредили горожан об активности велосипедных воров. Информация об этом во вторник, 19 апреля,
Случаи краж происходят по всему региону. Так, накануне полицейские раскрыли кражу велосипеда в Сасове.
Пропажу обнаружила 55-летняя жительница села Гавриловское. Она обратилась в полицию и заявила, что оставила велосипед ненадолго у дома, но когда вернулась — он исчез.
Вора нашли по горячим следам. Опросив местных жителей, полицейские установили, что на похожем велосипеде видели 43-летнего местного жителя. Полицейские пришли к нему домой и обнаружили похищенное у него в сарае в стоге сена.
Мужчину задержали. Похищенное изъяли.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
«С началом весеннего сезона владельцы велосипедов стали чаще совершать велопрогулки. Активизировались и злоумышленники — в последнее время участились случаи хищения велосипедов, оставленных в общественных местах или „припаркованных“ на ночь в подъездах жилых домов. Злоумышленники используют оплошности граждан в своих целях и при удобном случае совершают кражи», — напомнили правоохранители.
Чтобы обезопасить свое имущество, сотрудники ведомства напомнили:
- Не следует оставлять велосипед в подъездах своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте его домой (можно расположить его на балконе). Кроме этого во многих жилых домах имеются запираемые подвалы, а также подсобные помещения.
- На улице не оставляйте велосипед без присмотра. На короткое время для сохранности велосипеда можно воспользоваться качественным противоугонным тросиком.
- Сделайте засечку на деталях: колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда, можно таким образом записать на велосипеде ваши Ф.И.О.
- Храните документы, полученные вами при покупке велосипеда. Если документов, по какой — либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы. Также сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины
и т. д.). Это значительно поможет в поисках велосипеда при его краже.
Если же преступление совершено — незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного — 102/112).