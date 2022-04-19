Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на Ряжском шоссе

ДТП произошло в воскресенье, 17 апреля, примерно в 17:10 в Рязани у дома № 318 на Ряжском шоссе. 41-летний рязанец на Chevrolet Cruze столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого была 36-летняя жительница Пронского района.

Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на Ряжском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 17 апреля, примерно в 17:10 в Рязани у дома № 318 на Ряжском шоссе. 41-летний рязанец на Chevrolet Cruze столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого была 36-летняя жительница Пронского района.

Водитель Volkswagen скончалась на месте ДТП он полученных травм. Водитель Chevrolet получил травмы, ему оказали медпомощь.

Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Ранее РЗН. инфо опубликовал видео с места аварии.