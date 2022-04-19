Рязанец подделал справку об инвалидности, чтобы бесплатно ездить на поездах

Рязанец сделал на компьютере и распечатал справку об инвалидности (СНИЛС) на свое имя. Он отметил в документе, что является инвалидом второй группы и у него есть право на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

В Рязани Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который подделал документы. Об этом сообщила рязанская транспортная прокуратура.

Выяснилось, что 34-летний рязанец сделал на компьютере и распечатал справку об инвалидности (СНИЛС) на свое имя. Он отметил в документе, что является инвалидом второй группы и у него есть право на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

В 2020 году мужчина пользовался документом, чтобы купить бесплатные билеты на пригородные поезда из Москвы в Сасово.

Рязанец полностью признал вину. Суд приговорил его к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.