Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
ЦБ USD 79.03 -0.42 20/04
ЦБ EUR 85.97 -0.46 20/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
2 часа назад
318
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
5 300
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
5 676
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
6 080
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец подделал справку об инвалидности, чтобы бесплатно ездить на поездах
Рязанец сделал на компьютере и распечатал справку об инвалидности (СНИЛС) на свое имя. Он отметил в документе, что является инвалидом второй группы и у него есть право на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

В Рязани Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который подделал документы. Об этом сообщила рязанская транспортная прокуратура.

Выяснилось, что 34-летний рязанец сделал на компьютере и распечатал справку об инвалидности (СНИЛС) на свое имя. Он отметил в документе, что является инвалидом второй группы и у него есть право на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

В 2020 году мужчина пользовался документом, чтобы купить бесплатные билеты на пригородные поезда из Москвы в Сасово.

Рязанец полностью признал вину. Суд приговорил его к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.