Рязанца осудят за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Мужчину признали виновным. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей и лишили «прав».

В Рязанской области вынесли приговор 44-летнему мужчине за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие и суд установили, что 1 февраля 2022 года обвиняемый сел за руль машины в пьяном состоянии. Он ехал по улицам города Кораблино, пока его не задержали сотрудники ГИБДД.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, а на следующий день пришел в отдел полиции и попытался дать взятку сотруднику в размере 50 тысяч рублей. Преступление до конца он не довел, поскольку полицейский отказался от взятки.

Мужчину признали виновным. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей и лишили «прав».