РПЦ предостерегла от нанесения на куличи символов в поддержку спецоперации

Ранее в Курганской области владелец одного из супермаркетов Шадринска сообщил, что в городе начали продавать пасхальные куличи с буквой «Z».

В РПЦ предостерегли от нанесения символов в поддержку спецоперации на Украине на куличи. Такие куличи нельзя освящать в храмах, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости .

«Я считаю, что христианская символика является самодостаточной, и пасхальные куличи и яйца несут в себе именно христианскую символику, которая является в течение долгого времени неизменной», — отметил Кипшидзе.

Он добавил, что нанесение на куличи «той или иной символики» является неуместным. При этом, он сказал, что любое «нецерковное хлебобулочное изделие», на котором используется какая-то символика, может быть нецерковной формой поддержки армии.

Ранее в Курганской области владелец одного из супермаркетов Шадринска сообщил, что в городе начали продавать пасхальные куличи с буквой «Z».