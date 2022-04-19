Передачу школы № 6 рязанской епархии оформят до конца мая

Многолетний спор Рязанской епархии и администрации города вокруг исторического здания школы № 6 завершился 4 марта 2022 года. Стороны заключили мировое соглашение в Арбитражном апелляционном суде.

Передачу школы № 6 рязанской епархии оформят до конца мая. Соответствующее постановление подписала мэр города Елена Сорокина.

До 30 апреля горадминистрация опубликует распоряжение об изъятии здания из собственности. Акт о приема-передачи имущества подпишут до 20 мая. Заявление о прекращении права школы на имущество отправят в региональное управление Росреестра до 23 мая.

Напомним, многолетний спор Рязанской епархии и администрации города вокруг исторического здания школы № 6 завершился 4 марта 2022 года. Стороны заключили мировое соглашение в Арбитражном апелляционном суде. Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом.