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Опубликованы кадры последствий обстрела российского села со стороны ВСУ
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что село обстреляла украинская сторона.

Появились кадры последствий обстрела села Головчино Белгородской области со стороны ВСУ. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что село обстреляла украинская сторона.

По словам губернатора, пострадали три человека. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

«Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей», — написал Гладков. По его словам, у пострадавших раны средней степени тяжести.