Националистам на «Азовстали» дали время до полудня, чтобы сдаться

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что для этого предусмотрели специальный алгоритм.

Вооруженные силы России предложили националистам и иностранным наемникам, засевшим на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сдаться в 12:00 мск. Об этом передает РИА Новости .

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что для этого предусмотрели специальный алгоритм.

Он назвал положение, сложившееся на «Азовстали» катастрофическим.

«Вооруженные Силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что всем, кто сложит оружие, сохранят жизни. Он сообщил, что Минобороны предусмотрело алгоритм капитуляции противника. С 13:00 по московскому времени установят связь между сторонами России и Украины для взаимного обмена информация. Через полчаса объявят режим тишины. Украинсккие вооруженные подразделения и иностранные наемники смогут выйти без оружия и боеприпасов. По словам Мизинцева, процесс займет два часа — с 14:00 до 16:00.