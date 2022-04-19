Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
10°
Срд, 20
10°
Чтв, 21
ЦБ USD 79.45 -0.59 19/04
ЦБ EUR 86.43 -0.64 19/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
5 091
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
5 477
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
5 883
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
9 530
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Националистам на «Азовстали» дали время до полудня, чтобы сдаться
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что для этого предусмотрели специальный алгоритм.

Вооруженные силы России предложили националистам и иностранным наемникам, засевшим на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сдаться в 12:00 мск. Об этом передает РИА Новости.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что для этого предусмотрели специальный алгоритм.

Он назвал положение, сложившееся на «Азовстали» катастрофическим.

«Вооруженные Силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что всем, кто сложит оружие, сохранят жизни. Он сообщил, что Минобороны предусмотрело алгоритм капитуляции противника. С 13:00 по московскому времени установят связь между сторонами России и Украины для взаимного обмена информация. Через полчаса объявят режим тишины. Украинсккие вооруженные подразделения и иностранные наемники смогут выйти без оружия и боеприпасов. По словам Мизинцева, процесс займет два часа — с 14:00 до 16:00.