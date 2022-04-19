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На трех улицах рязанской Песочни отключат воду
В частности, без ресурса останутся детский сад и спортивная школа.

На трех улицах рязанской Песочни в среду, 20 апреля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте мэрии.

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся:

  • улица Верхняя, дома №№ 1-41 (нечетная сторона), 2-72 (четная сторона), 50;
  • улица Зубковой, дома №№ 1, 2, 2а (детский сад № 121), 3 корпус 1, 3, 6а, 6б (СШОР «Юпитер»);
  • улица Тимуровцев, дома №№ 10, 11 корпус 1, 11, 12/1, 12а.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.