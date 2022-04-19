Минобороны предупредило об очередной провокации со стороны Украины

Провокация готовится в Одесской области. По словам начальника национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, что подразделения СБУ переоденутся в форму российских военнослужащих и демонстративно расстреляют местных жителей.

Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, передали РИА Новости.

Провокация готовится в Одесской области. Мизинцев заявил, что подразделения СБУ переоденутся в форму российских военнослужащих и демонстративно расстреляют местных жителей.

Это сделают, чтобы в дальнейшем обвинить в произошедшем Россию. Украинские и западные информагентства заснимут произошедшее на фото и видео.

Генерал-полковник добавил, что эта провокация только подтверждает бесчеловечное отношение украинских властей к своим мирным жителям.

Ранее ведомство предупредило о провокации украинских силовиков в пасхальную ночь.