Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных

Ранее Минобороны сообщило о 23 367 погибших с украинской стороны. Список погибших опубликовали накануне.

Министерство обороны России обнародовало второй список погибших украинских военных. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили РИА Новости.

Погибшие украинские военные относились к подразделениям Национальной гвардии. В документах указано, что всего погибло 15 человек, 55 ранены, еще 57 — дезертиры.

«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило о 23 367 погибших с украинской стороны. Список с персональными данными погибших опубликовали накануне.