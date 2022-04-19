Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных
Ранее Минобороны сообщило о 23 367 погибших с украинской стороны. Список погибших опубликовали накануне.
Министерство обороны России обнародовало второй список погибших украинских военных. Об этом во вторник, 19 апреля,
Погибшие украинские военные относились к подразделениям Национальной гвардии. В документах указано, что всего погибло 15 человек, 55 ранены, еще 57 — дезертиры.
«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило о 23 367 погибших с украинской стороны. Список с персональными данными погибших опубликовали накануне.