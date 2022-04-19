МИД: Россия не будет инициировать в ООН расследование событий на Украине

Речь идет в том числе о произошедшем в Буче. По словам директора департамента международных организаций МИД Петра Ильичева, российские власти не уверены в объективности следствия.

Россия не будет инициировать в ООН расследование событий на Украине. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, передали РИА Новости.

Речь идет в том числе о произошедшем в Буче. По словам Ильичева, российские власти не уверены в объективности следствия.

«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС (Международный уголовный суд. — прим. ред.), показывает исключительно предвзятую позицию», — пояснил дипломат.

Напомним, в начале апреля ряд украинские и западных СМИ распространили ролики с телами жителей Бучи, якобы убитых российскими войсками. Однако Кремль опроверг эту информацию, заявив, что Россия ушла из города еще 30 марта. В Минобороны назвали подобные ролики провокацией.