Мать погибшей от рук педофилов пятилетней девочки из Костромы требует 11 миллионов от полиции

Женщина обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Она требует 11 миллионов рублей от инспектора группы по осуществлению оперативного контроля и местного отдела полиции, которые не осуществили должный контроль за поднадзорными лицами.

Мать пятилетней девочки, которая погибла от рук педофилов зимой 2022 года, требует от полиции 11 миллионов рублей. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил портал K1news.ru.

Женщина обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Она требует 11 миллионов рублей от инспектора группы по осуществлению оперативного контроля и местного отдела полиции, которые не осуществили должный контроль за поднадзорными лицами.

Адвокат потерпевшей уточнил, что поводом для подачи иска в суд послужило уголовное дело, которое возбудили против самой матери погибшей девочки по статье халатности.

Напомним, трагедия произошла 4 января 2022 года. Двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку. Ее тело обнаружили в комнате одного из общежитий города. Одним из задержанных оказался педофил-рецидивист.