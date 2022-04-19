Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза спецоперации

Лавров отметил, что операция на востоке Украины направлена на освобождение Донецкой и Луганской республик.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза спецоперации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today, передает РИА Новости .

Лавров отметил, что операция на востоке Украины направлена на освобождение Донецкой и Луганской республик.

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — отметил министр.

По словам Лаврова, кризис мог бы решиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился выполнять минские соглашения. Глава МИДа также отметил, что «Запад предал Зеленского» и воспользовался им против России.

Лавров заявил, что после переговоров с украинской стороной Россия изменила «конфигурацию военного присутствия на Украине».

Он сообщил, что после встречи российская сторона «в качестве жеста доброй воли» изменила конфигурация в Черниговской и Киевской областях. «Это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче», — объяснил Лавров.