Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
Птн, 22
10°
ЦБ USD 79.03 -0.42 20/04
ЦБ EUR 85.97 -0.46 20/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
Вчера 18:34
857
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
5 377
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
5 753
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
6 159
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Коммерсантъ»: General Motors окончательно уйдет с российского рынка
Сотрудников местных офисов увольняют, а дилерам сообщают о прекращении поставок машин и запчастей.

Американский автоконцерн General Motors окончательно уйдет с российского рынка. Об этом написало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, сотрудников российского офиса увольняют. Автодилерам сообщили о прекращении поставок машин и запчастей. Отмечается, что General Motors «свернул» производство в России еще в 2015 году — после присоединения Крыма. С того момента концерн поставлял только дорогие модели Cadillac и Chevrolet.

В материале указано, что General Motors станет первым зарубежным автоконцерном, который уйдет из России окончательно после начала спецоперации.

Фото — драйв77. рф