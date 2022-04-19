«Коммерсантъ»: General Motors окончательно уйдет с российского рынка

Сотрудников местных офисов увольняют, а дилерам сообщают о прекращении поставок машин и запчастей.

Американский автоконцерн General Motors окончательно уйдет с российского рынка. Об этом написало издание « Коммерсантъ » со ссылкой на источники.

Так, сотрудников российского офиса увольняют. Автодилерам сообщили о прекращении поставок машин и запчастей. Отмечается, что General Motors «свернул» производство в России еще в 2015 году — после присоединения Крыма. С того момента концерн поставлял только дорогие модели Cadillac и Chevrolet.

В материале указано, что General Motors станет первым зарубежным автоконцерном, который уйдет из России окончательно после начала спецоперации.

Фото — драйв77. рф