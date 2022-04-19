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Игорь Маковский: условия работы энергетиков по обеспечению надежности энергоснабжения должны быть полностью безопасными
В рамках рабочей поездки по Ярославской области генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил Угличский и Тутаевский районы электрических сетей.

В рамках рабочей поездки по Ярославской области генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил Угличский и Тутаевский районы электрических сетей.

В Угличском РЭС руководитель компаний обратил особое внимание руководства и сотрудников на практическое внедрение в производственные отношения передовых подходов обновленной программы безопасности труда. Подчеркивалось, что электроэнергетика — отрасль высокого производственного риска, и приоритет номер один в организации работ — жизнь и здоровье сотрудников. В связи с этим в рамках годовой Коллегии Обществ, которая прошла 28 марта, было принято решение объявить 2022 год «Годом охраны труда». Цель реализуемых мероприятий по данному направлению — не просто снижение уровня производственного травматизма, а его полное исключение.

Тутаевский РЭС стал первым на территории Ярославской области, где была внедрена современная автоматизированная система управления распределительными сетями и реализованы такие высокотехнологичные проекты, как цифровая связь и накопление электроэнергии. Генеральный директор подчеркнул, что за счет проведенных мероприятий удалось добиться снижения времени восстановления электроснабжения потребителей с 2.56 часов до 1.67, что составляет почти 35%. Такие результаты говорят о пользе внедрения автоматизации в работу электросетевого хозяйства.

«Бесперебойное энергоснабжение — важнейший критерий оценки нашей деятельности населением региона. Наряду с этим, мы должны развивать направление дополнительных услуг, сосредоточиться на реализации энергосервисных проектов, от исполнения которых также зависит комфорт и безопасность жителей Ярославской области», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.