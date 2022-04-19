Глава Калининградской области заявил о «невозможности блокады» региона

По его словам, самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт свяжет область с другими регионами.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о «невозможности» блокады региона. Об этом сообщил в интервью РИА Новости .

По его словам, самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт свяжет область с другими регионами.

Также Алиханов отметил, что закрытие железнодорожного транзита невыгодно и европейским странам. Он подчеркнул, что это может перекрыть возможности для перевозки грузов из Китая и Юго-Восточной Азии.

«Достаточно посмотреть на карту и понять, что этот новый „Шелковый путь“, который в том числе через Калининград идет, тогда в принципе становится невозможным для Европы в целом», — заметил губернатор.

Также, по словам Алханова, европейские государства экономят деньги и время на перевозке грузов через железнодорожные пути.