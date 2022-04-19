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Глава Белгородской области заявил об обстреле села Головчино
По его словам, есть разрушения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Головчино со стороны Украины. Об этом он написал в своем telegram-канале во вторник, 19 апреля.

По словам чиновника, есть разрушения. Он отметил, что при обстреле пострадала местная жительница. «Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Позднее Вячеслав Гладков заявил, что выехал в Головчино.

Отмечается, что расстояние от украинской границы до села составляет около десяти километров.