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Энергетики напомнили рязанцам о правилах электробезопасности на дачных участках
Рязанцам рассказали, что для своей же безопасности очень важно знать и соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, которые находятся вблизи дачных строений, садов и огородов.

Специалисты «Рязаньэнерго» напомнили владельцам дачных участков о правилах электробезопасности.

Рязанцам рассказали, что для своей же безопасности очень важно знать и соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, которые находятся вблизи дачных строений, садов и огородов.

Охранные зоны линий электропередачи (ЛЭП) — это расстояния от крайних проводов по обе стороны от опор. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ расстояние составляет два метра, напряжением 6 — 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — один метр по обе стороны линии.

Категорически запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды в охранной зоне ЛЭП. При этом любые строительные, земляные, погрузочно — разгрузочные работы вблизи ЛЭП обязательно подлежат согласованию с энергетиками.

Также, рядом с ЛЭП запрещено: поливать кустарники и деревья из шлангов; сажать и вырубать деревья; складировать изделия и материалы; набрасывать и приставлять к опорам посторонние предметы; запускать воздушных змеев.

Если на участке планируются ремонтные работы в непосредственной близости от проводов ввода в дом, необходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), который обслуживает населенный пункт, чтобы получить квалифицированную помощь от энергетиков.

Родителям следует помнить, что дети не должны играть вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций. При несоблюдении данного правила можно получить смертельную травму, даже не касаясь находящегося под напряжением энергообъекта — электричество способно поразить на расстоянии.

«Начинается дачный сезон. И если для граждан — это повод отвлечься от городской суеты, то для „Рязаньэнерго“ — повод активизировать работу по предупреждению и снижению рисков электротравматизма. Люди часто забывают, что запрет на возведение построек в определенном месте — это не прихоть, а элементарные правила безопасности. Нарушение их может привести не только к травмам, но и грозит смертельным исходом», — отметил и.о. заместителя генерального директора — директор филиала «Рязаньэнерго» Алексей Лопатин.